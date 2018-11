Raddingsdorf : Polizei meldet neun Wildunfälle an einem Tag

von svz.de

27. November 2018, 20:42 Uhr

Im Landkreis Nordwestmecklenburg registrierten die Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar gestern neun Wildunfälle. Wie an jedem anderen Tag verteilten sich die Unfallorte über den gesamten ländlichen Raum und ereigneten sich überwiegend in der dunklen Tageszeit.

So kollidierte gegen 19 Uhr eine 43-jährige Autofahrerin, die die L01 in Richtung Ratzeburg fuhr, kurz vor dem Raddingsdorfer Kreuz mit einem Wildschwein. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2 500 Euro. Einen doppelt so hohen Schaden stellte ein 59-jährige Frau an ihrem Auto fest, nachdem sie auf der Wismarer Westtangente mit einem Reh zusammengeprallt war. Auch das Tier verendete vor Ort. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.

Die Polizei mahnt alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht und bittet die Fahrer darum, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.