Wismar : Polizei sucht Waffe in Berufsschule

Schüler im Polizeihauptrevier Wismar zu dem Sachverhalt vernommen

von Michael Schmidt

25. März 2019, 20:00 Uhr

Aufregung in der Kreisstadt Wismar: Dort waren am Montag Beamte der Polizeiinspektion Wismar im Berufsschulzentrum Nord in der Mozartstraße im Einsatz. „Grund hierfür war ein Hinweis auf den möglichen illegalen Besitz einer Schusswaffe eines Berufsschülers“, so Axel Köppen von der Polizei. Fast eine Stunde lang durchsuchten Polizeikräfte mit Hilfe eines Sprengstoffspürhundes das Berufsschulzentrum nach der möglichen Waffe. Diese oder ein waffenähnlicher Gegenstand wurden nicht gefunden. Personen, die das Schulgebäude verlassen wollten, waren durch die eingesetzten Kräfte ebenfalls durchsucht worden.

Eine Schüler wurde noch am Montag im Polizeihauptrevier Wismar zu dem Sachverhalt vernommen. Die näheren Umstände seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte die Polizeiinspektion mit.