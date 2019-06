Klocksdorf : Pontonstegfest steigt

von Maik Freitag

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am kommenden Sonnabend, dem 29. Juni, wird am Ufer des Klocksdorfer Sees das fünfte Pontonstegfest gefeiert. Um 15 Uhr beginnen die Spiele an der Badestelle in Klocksdorf.

Beim Familiennachmittag und einem Flohmarkt mit Selbstgemachtem, Trödel und allen Dingen rund um das Kind wird es die traditionelle Neptuntaufe für die jüngsten Gäste geben. Eine Bademodenschau mit den originellsten Bademoden soll für Spaß sorgen. Zur Teilnahme ist jeder aufgerufen, der sich traut, ein geeignetes Outfit zu tragen und vorzuführen.

Neben Kaffee und Kuchen wird es Wildschwein vom Grill, eine Cocktailbar und eine große Tombola geben. Ab 19 Uhr wird dann zum Tanz auf der Festwiese am See eingeladen. Wer sich also einen Nachmittag lang gut unterhalten und vielleicht auch noch ins kühle Nass springen will, ist am Sonnabend in Klocksdorf genau richtig.