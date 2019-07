Gadebusch : Posaunenchor lädt zum Mitsingen ein

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Gadebuscher Posaunenchor lässt heute von 19 Uhr an Volkslieder wie „Im schönsten Wiesengrunde“, „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ erklingen. Besucher sind eingeladen, nicht nur zuzuhören, sondern auch nach besten Kräften mitzusingen. Wo genau der Musikabend stattfindet, ist offen: Bei schönem Wetter lädt die Kirchengemeinde erstmalig in den Gadebuscher Pfarrgarten am Platz der Freiheit 1 ein. Bei Regen findet das Volksliederblasen in der Kirche statt. Die Leitung liegt bei Kantorin Annette Burmeister. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.

Und damit ein fröhlicher Sommerabend aus diesem gemeinsamen Singen wird, werden Bratwürstchen und Getränke angeboten.