Gadebusch : Positive Entwicklung bei Schülerzahlen

von Michael Schmidt

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Die Entwicklung der Schülerzahlen im Einzugsbereich der Grundschule Gadebusch bleiben nahezu stabil. So sind für das neue Schuljahr insgesamt 68 Abc-Schützen gemeldet. Dies ermöglicht die Bildung von voraussichtlich vier Klassen in der Jahrgangsstufe 1. In den beiden darauf folgenden Jahren geht die Verwaltung sogar von 72 und 91 Erstklässlern aus. Die Bildung von vier beziehungsweise fünf Klassen wäre möglich.