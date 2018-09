Wismar : Premiere für die Island Sky

„Kleines“ Kreuzfahrtschiff legt in der Welterbe-Stadt an

von Holger Glaner

23. September 2018, 05:00 Uhr

Erstanlauf in Wismar: Die MS Island Sky stattete der Welterbe-Stadt am Freitag einen Besuch ab. Das nur 90 Meter lange Kreuzfahrtschiff kam aus dem dänischen Gudhjem und verließ Wismar am Abend in Richtung Harlingen/Niederlande. Der nächste Anlauf eines Kreuzfahrtschiffes ist für den 16. Oktober in Wismar geplant. Dann wird die MS Marco Polo erwartet, die 1965 unter dem Namen Aleksandr Pushkin auf der Mathias-Thesen-Werft in Wismar vom Stapel gelaufen war.