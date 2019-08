Premiere für Dorf-Flohmarkt

von Holger Glaner

09. August 2019, 05:05 Uhr

Unter dem Motto „Mustin trödelt“ findet am Sonntag, den 11. August, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr der erste Dorf-Flohmarkt in Mustin statt. Über 40 Teilnehmer bieten im gesamten Dorf Trödel jeder Art, Scheunen-, Keller- und Dachbodenfunde auf ihren Grundstücken an. An den Ständen erhalten die Besucher Handzettel mit den Angaben zu den teilnehmenden Adressen. Die Besucher werden angeregt, durch das Dorf zu bummeln und so manchen kuriosen Flohmarktfund zu bestaunen.