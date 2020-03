Prieschendorf: Anbauteil von Bagger gestohlen

von svz.de

26. März 2020, 13:28 Uhr

In der Nacht vom 24. zum 25. März bauten unbekannte Täter eine Schaufel von einem Minibagger ab und entwendeten diese. Die Arbeitsmaschine hatten die Mitarbeiter einer Baufirma gegen 17.30 Uhr in der Dassower Straße in Prieschendorf abgestellt. Als sie Donnerstagmorgen ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten, stellten sie den Diebstahl fest und informierten die Polizei.

Zum Abtransport der sperrigen Baggerschaufel dürften die Täter ein Fahrzeug mit entsprechender Ladekapazität verwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7200 entgegen.