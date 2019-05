GAdebusch : Proben für Benefizkonzert

von Holger Glaner

23. Mai 2019, 05:00 Uhr

Zu ihrem nunmehr bereits 3. Benefizkonzert zu Gunsten der Stadtkirche Gadebusch laden Schüler des Gymnasiums Gadebusch sowie der Kantoreichor am morgigen Freitag ein. Gut 60 Mitwirkende – darunter ehemalige, aktuelle und zukünftige Gymnasiasten sowie Gastmusiker – proben in diesen Tagen eifrig, um den Zuhörern traditionelles und modernes Repertoire zu Gehör zu bringen. Konzertbeginn in der Gadebuscher Stadtkirche ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.