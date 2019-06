Schlagsdorf/Dechow : Radtour führt an der ehemaligen Grenze entlang

von Tore Degenkolbe

26. Juni 2019, 05:00 Uhr

Ganze 30 Jahre nach dem Fall der Mauer, der Öffnung der Grenze und der Einheit lädt das Grenzhus Schlagsdorf zu Fahrradtouren entlang der ehemaligen Grenze ein. Wo früher Todesstreifen und Zäune standen, lädt heute die Natur ein. Die erste dieser Erlebnistouren startet am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Bäk. Sie führt um den Lankower See. Insgesamt sind 25 Kilometer auf dem Rad geplant.