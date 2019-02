Brüsewitz : Radweg entsteht

von svz.de

28. Februar 2019, 20:39 Uhr

Für einen neuen Radwegabschnitt zwischen der Kreuzung Brüsewitz und dem Abzweig Herren Steinfeld beginnen am Montag, 4. März die Arbeiten. Im ersten Teilbereich verläuft der Radweg auf vorhandenen Ackerflächen und schwenkt danach an den Fahrbahnrand der B 104. Bedingt durch notwendige Verbreiterungen des Straßendammes und Arbeiten am Fahrbahnbereich werden halbseitige Sperrungen der B104 mit Ampelregelung notwendig. Der Verkehr wird am Baubereich halbseitig vorbeigeführt. Behinderungen im Verkehrsfluss können nicht ausgeschlossen werden. Deshalb bittet das Straßenbauamt Schwerin, um Verständnis und gegebenenfalls die Nutzung anderer Verkehrswege. Es ist geplant, die Arbeiten Mitte Juli zu beenden.