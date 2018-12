rehna : Raketenverkauf startet Freitag im Nordwest-Kreis

Vor allem Raketen und Batteriefeuerwerke sind gefragt.

von Michael Schmidt

27. Dezember 2018, 20:01 Uhr

Raus aus den Kartons und rein in die Regale: In Rehna und anderen Orten startet am Freitag um 8 Uhr der Raketenverkauf für Silvester. Alle Hände voll zu tun bekommen könnte dabei auch Anne Buttkus im Edeka-Markt Wanzenberg. Dort seien vor allem Raketen und Batteriefeuerwerke gefragt. Doch längst nicht in allen Orten dürfen an Silvester Raketen abgefeuert werden. So gibt es in Dechow und Schaddingsdorf ein entsprechendes Verbot – aus Angst vor dem Ausbruch von Bränden. In diesen Dörfern stehen mehrere Reet gedeckte Häuser.