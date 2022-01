Stärken kennen lernen : Rehnaer Schüler lernen bei Berufswahlparcours ihre Stärken kennen

Mädchen und Jungen aus Rehna lernen bei einem Berufswahlprojekt in Wismar ihre Stärken kennen.

von Maik Freitag

18. Januar 2022, 12:45 Uhr

Ihre Stärken lernten die Rehnaer Siebtklässler bei einem Berufswahlparcours unter dem Namen „Learn about skills“ – was soviel heißt wie „Lerne deine Fertigkeiten“ – am alten Hafen von Wismar kennen. In der dortigen Veranstaltungshalle absolvierten die Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule das unter anderem vom Bildungsministerium MV und der Bundesagentur für Arbeit geförderte Projekt, um frühzeitig auf die spätere Berufswahl vorbereitet zu sein.

Maik Freitag

„Dieses praktische Projekt wird seit vielen Jahren angeboten und macht den Schülern immer viel Spaß", sagt Klassenleiter Torsten Richter, der die Rehnaer Siebtklässler nach Wismar begleitete. Nach einer kurzen Erklärung der fünf verschiedenen Aufgaben hatten die Mädchen und Jungen genügend Zeit, ihre Stärken herauszufinden. „Es geht uns hauptsächlich darum, Stärken zu zeigen, Schwächen wollen wir hier nicht benennen", sagte Projektleiterin Lisa Knospe von der durchführenden Firma Sinus aus Köln.

Maik Freitag

Spätestens beim Thema Sex und Liebe waren dann allerdings nicht nur die Lehrer keine gern gesehenen Gäste mehr. Hier wurden die Schüler durch Experten betreut und in eine Diskussion verwickelt. Zuvor waren Aufgaben wie Schlafzimmer aufräumen und das Dekorieren oder Kochen an der Reihe. „Für jede Aufgabe, die die Besucher lösen, erhalten sie Aufkleber. Am Ende sieht man aufgrund der Farbe dieser Sticker, ob das Kind ordnungsliebend, handwerklich oder doch künstlerisch veranlagt ist“, erklärt Lisa Knospe.

Stärken müssen in der Schule nachhaltig erklärt werden

Nach gut zwei Stunden hatten die Rehnaer die Aufgaben gelöst und konnten gut einschätzen, worin wirklich ihre Stärken liegen. Jetzt ist es Aufgabe der Lehrer, diese zu festigen und auszuwerten, um den Schülern eine ungefähre Orientierung für die Berufsrichtung nach dem Schulabschluss oder mögliche Praktika zu geben.