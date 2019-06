Breesen : Rekord beim Knobeln

von Tore Degenkolbe

Spiel, Satz und Sieg. Am Sonnabend fand einmal mehr in den Räumen der Bauernstube in Breesen das beliebtes Knobeln statt. Mit 65 Spielern haben sich bei schönsten Wetter die Knobelfreunde getroffen, um den besten unter ihnen auszumachen. Dieses Mal war es sogar rekordverdächtig: Nicht nur, dass 13-mal die 10 000 Punkte geworfen worden sind. Lore Kallweit aus Gadebusch hat sogar etwas geschafft, was es so noch nicht gab: Gleich zweimal warf sie die 10 000 und hat am Ende des Tages mit einem Punktestand von 90350 Punkten einen Rekord geholt. Aber auch der Zweitplatzierte lag mit 88900 Punkten nicht weit weg von diesem Rekord.

Althorn Heinz eiferte Lore Kallweit nach. Auf den dritten Platz kam Anneliese Rhode aus Krembz mit immerhin noch 82 200 Punkten. Vielleicht überlegt sich der ein oder andere bei diesen Ergebnissen, ein wenig mitzocken zu wollen. Wer sich auch einmal am Knobeln ausprobieren will oder es schon kennt und die Rekorde gerne brechen möchte, der ist herzlich eingeladen am Freitag, 14. Juni, ab 13 Uhr in die Bauernstube nach Breesen zu kommen und die Würfel fliegen zu lassen.