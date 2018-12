Gadebusch : Restplätze für Adventsfahrt verfügbar

von svz.de

04. Dezember 2018, 21:40 Uhr

Der Kulturbund Gadebusch fährt vom 9. bis einschließlich 14. Dezember in die Oberlausitz auf seine große Adventsfahrt. Dabei sollen unter anderem das Kloster „St. Marienthal“ und der Schlesische Christkindlmarkt in Görlitz besichtigt werden. Auch eine Fahrt mit der Schmalspurbahn von Zittau nach Oybin steht auf dem Programm der Adventsfahrt des Gadebuscher Kulturbundes. Passend zur Weihnachtszeit wird auch die berühmte Sterne-Manufaktur in Herrenhut besichtigt. In Bautzen können sich die Teilnehmer der Adventsfahrt über eine Stadtführung und eine Besichtigung des dortigen Senfmuseums freuen. Auch ein Kaffeenachmittag im Waltersdorfer „Quirle-Häusle“ erwartet die Teilnehmer auf der Adventsfahrt.

Weitere Fragen zur Fahrt sowie Anmeldungen für Kurzentschlossene können bei Willi Gunia unter der Telefonnummer 03886/3301 vorgenommen werden.

Abfahrtszeiten:

6 Uhr – Fritz-Reuter-Straße in Gadebusch

6.05 Uhr – Rehnaer Straße in Gadebusch

6.10 Uhr – Roggendorfer Straße in Gadebusch

6.20 Uhr – Wakenstädt

6.35 Uhr – Pokrent

6.40 Uhr – Lützow

6:50 Uhr – Renzow