Wismar : Rieke ist das 700. Baby des Jahres

Antje und Sebastian Seemann freuen sich über ihr zweites Kind, das im Wismarer Klinikum zur Welt kam.

von Werner Mett

12. Dezember 2018, 10:23 Uhr

Im Sana-Hanse-Klinikum Wismar ist das 700. Baby des Jahres 2018 auf die Welt gekommen. Am 9. Dezember um 11.58 Uhr konnten die glücklichen Eltern Antje und Sebastian Seemann ihre Rieke in die Arme schließen. Mit einer Größe von 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3540 Gramm erfreut sich das kleine Mädchen bester Gesundheit und macht das Familienglück von Antje und Sebastian Seemann komplett. Denn das Baby ist ihr zweiter Sonnenschein. Zu Hause in Stove bei Wismar wird Rieke bereits sehnsüchtig von ihrer eineinhalbjährigen Schwester Janne erwartet.

Die Klinik überraschte Antje Seemann mit einem kleinen Blumengruß und wünschte ihr alles Gute für die Zukunft. Den ganzen Rummel um ihre Geburt nahm Rieke selbst dagegen ganz gelassen. Friedlich verschläft sie ihren ersten Fototermin.

Das Klinikum in Wismar ist mit neuen modernen Entbindungsräumen ausgestattet und bietet den Frauen eine familienorientierte Geburt. „Unsere Ärzte und Hebammen sind rund um die Uhr für die werdenden Eltern da. Eine natürliche Geburt, im sicheren, individuellen Rahmen steht bei uns an erster Stelle“, so Dr. Beata Loj, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Sana-Hanse-Klinikum.