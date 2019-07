Dorf Mecklenburg : Ritterfest im Agrarmuseum

von svz.de

12. Juli 2019, 10:07 Uhr

Slawen, Wikinger und natürlich auch Ritter aus der Neuzeit treffen sich an diesem Wochenende in Dorf Mecklenburg zum Ritterfest auf der Märchenwiese unterhalb des Kreisagrarmuseums. Dort steht seit Jahren der immer weiter wachsende „Nachbau“ der „Michelenburg“, um die es am Wochenende harte Kämpfe geben wird. „Zum Glück nicht mehr um Leben und Tod, höchstens um Ruhm und Ehre oder die Frage, wer den abendlichen Met im Lager ausgeben muss“, so Fred Schultz, seit 2009 Vorsitzender des Vereins „Mecklenburgs Wiege“. Das Markttreiben bei der bereits 14. Auflage des Spektakels wird an beiden Tagen um 11 Uhr eröffnet. Der „Wegezoll“ beträgt drei Euro.