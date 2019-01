Rehna/Klein Trebbow : Ruhestörung, Feuer und Trunkenheit

Rettungskräfte haben in der Silvesternacht jede Menge zu tun

von svz.de

01. Januar 2019, 20:44 Uhr

Anstatt das neue Jahr festlich zu begrüßen und das alte in einer ruhigen Minute gebührend zu verabschieden, hatten die Beamten des Polizeireviers Gadebusch und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in der Silvesternacht alle Hände voll zu tun. Neben den an Silvester üblich gemeldeten Ruhestörungen und Belästigungen durch Feuerwerkskörper hat die Polizei in der Silvesternacht auch Anzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

So kam es in Klein Trebbow zu einem Feuer, bei dem ein Carport, drei Fahrzeuge, zwei Motorräder sowie zwei Festmeter Brennholz vollständig abbrannten. Ein Übergriff auf das anliegende Wohnhaus konnte jedoch verhindert werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, wird derzeit noch kriminaltechnisch untersucht. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei das Feuer mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch durch Fahrlässigkeit entstanden.

Des Weiteren zogen die Beamten des Gadebuscher Polizeireviers in der Silvesternacht einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Der 33-Jährige fiel der Polizeistreife auf der L02 in Höhe der Ortschaft Bülow durch seine unbeständige Fahrweise auf. Die Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,64 Promille. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgenommen.

Auch der Fahrer, der in derselben Nacht einen Unfall verursachte, könnte unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei der Fahrer ebenfalls auf der L02 von Rehna kommend in Richtung Köchelstorf unterwegs gewesen. Dabei sei er aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. An dem Wagen sei bei dem Unfall ein erheblicher Sachschaden entstanden. Der Fahrer konnte jedoch bisher nicht zum Unfallgeschehen befragt werden, da er sich vor dem Eintreffen der Polizei unerlaubt vom Unfallort entfernte. Nach ihm wird derzeit polizeilich gesucht.