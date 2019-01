Ruhlaer Uhren neben DDR-Bier

Museum im Dabeler „Storchennest“ mit vielen neuen Exponaten, Umbauten und Projekten

von Werner Mett

17. Januar 2019, 08:18 Uhr

Das „Storchennest“ in der Dabeler Lindenstraße 13a hat sich seit seiner Eröffnung am 1. Mai 2016 als Gastlichkeit und Museum gerade einmal mehr gemausert. Denn was aus dem ehemaligen Ferienlager Gasbeton/Verzinkung Calbe/Saale geworden ist, nötigt den jetzigen Besitzern alle Hochachtung ab. Sowohl vor der idyllisch gestalteten Gastlichkeit als auch vor dem beeindruckenden DDR-Museum.

Gerade in der Winterpause hat sich an dem Gelände so einiges getan. Die Besitzer Evelin und Bernhard Schmied sowie Marcus, der Sohn des Hauses, haben viel umgebaut und neue Projekte angeschoben. So erzählt Marcus Schmied, der für das DDR-Museum zuständig ist, dass er die Museumsfläche auf 300 Quadratmeter vergrößert habe. Auf ihr haben viele neue Projekte ihren Platz gefunden. Das Museum verfüge nun – man höre und staune – über 570 Flaschen verschiedener Biersorten, die es zu DDR-Zeiten wohl einmal gab. Diese sind nach Ländern geordnet fein säuberlich in den Regalen aufgestellt. Wer hätte zu DDR-Zeiten wohl gedacht, dass es diese Unmengen überhaupt gab? Wo doch Mangelwirtschaft herrschte und oftmals das Nötigste an Angeboten fehlte.

Es waren die in der Ausstellung gezeigten Automobile, die jetzt ihren Platz in Außengaragen auf dem Gelände gefunden und den Flaschen Platz gemacht haben. Ebenso kam eine neue Sammlung von Ruhlaer Uhren hinzu und auch die Anzahl von RFT-Geräten (Rundfunk) hat sich verdoppelt.

Doch damit sind längst nicht alle Neuigkeiten vermeldet. Anstelle des einstmals großen Zeltes, das bei starkem Wind Flügel bekommen habe und entsorgt werden musste, steht jetzt bald eine Grillhütte – auch Kota oder Rotunde (Rundbau mit Kuppel) genannt – den Besuchern zur Verfügung. Mit einer Größe von 120 Quadratmetern bietet sie rund 100 Personen Platz bei Wind und Wetter. Auch im Winter wird jede Woche ein Event bei jedem Wetter in der Kota stattfinden. Außen herum kommen noch einmal etwa 60 Sitzplätze hinzu. Die Ausbauarbeiten innen stehen kurz vor der Vollendung.

Am 1. Mai dieses Jahres lädt Familie Schmied anstelle des bisherigen Museumsfestes zu einem „Tag der offenen Tür“ in ihr Refugium ein, wo alle Neuigkeiten in Augenschein genommen werden können.

Bereits zu Ostern öffnen Museum und Café ihre Pforten. Und auch an allen Feiertagen können Familien einen Besuch im „Storchennest“ planen.

Auch zu Saisonzeiten ist monatlich wieder viel los im „Storchennest“. Museum und Museumscafé laden zu Ostern, zum Frauen- und Muttertag, zu Himmelfahrt und Pfingsten mit Grill-Events ein. In Planung ist auch eine Hochzeits-Modenschau. Der Termin dafür wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Dazu kommen Pizza- und Grillabende und das beliebte DDR-Softeis „Ostalgie pur“ (15. April bis 3. Oktober). Und wer Lust hat, der kann seine Familienfeier auch hier starten.

Das „Storchennest“ ist flügge geworden.