Lernspiel „Der Berg von Meta“ : Sabine Richter aus Wismar will Bedürfnisse greifbar machen

Mit „Meta“ zurück in die Beziehungsharmonie? Kommunikationsgestalterin Sabine Richter hat ein Lernspiel entwickelt, das dabei helfen kann, sich im Austausch miteinander selbst zu hinterfragen.

von Nicole Buchmann

13. Januar 2022, 16:04 Uhr

Wie ein Handschmeichler fühlt sie sich an, die kleine Pyramide aus Ahornholz. Sie ist Teil eines Lernspiels, das Sabine Richter an der Hochschule Wismar entwickelt hat. „Der Berg von Meta“ dröselt auf, bringt hervor, ordnet ein und kann schaffen, dass Menschen einander besser verstehen. Weil sie an eigenen Beispielen erfahren, was ihre Probleme mit ihnen zu tun haben.

Das Geheimnis zwischenmenschlicher Kommunikation

„Ich wollte etwas mit Mehrwert schaffen, etwas, das Konflikte aus meinem Umfeld löst“, sagt Richter mit Blick auf den Prototypen. Der ist als Abschluss ihres Diploms in Produktdesign entstanden. Unzählige Bücher an Fachliteratur habe sie dafür gelesen, Methoden verglichen, daraus für sich eine Struktur abgeleitet und darüber nachgedacht, wie sie diese Grundlagen visualisieren und materialisieren kann, erzählt die 32-Jährige.

Am Anfang steht die Frage: Was fehlt?

Auf das Wesentliche reduziert, zeichnen vier Kategorien den Weg auf den Gipfel von „Meta“ vor. „Wir fangen mit den Mangelgefühlen an. Und wir machen sie uns zunutze, um herauszufinden, was uns tatsächlich fehlt“, sagt Richter und zeigt auf einen Stapel quadratischer Karten.

"Meta" kann dabei helfen, den Konflikt von außen zu betrachten und so das Drama rauszunehmen aus der Kommunikation und mit dem Verstand den Blick nach innen zu richten. Sabine Richter, Kommunikationsdesignerin

Wer beispielsweise das Gefühl hat, selten verstanden zu werden, sucht sich die Karte mit dem entsprechenden Begriff. Dann ist zu überlegen, in welcher Situation dieses Gefühl aufgetreten ist und diese so konkret wie möglich zu beschreiben. Daraus wiederum ergeben sich die Begriffe, die aus einem weiteren Stapel Karten herausgesucht werden – nämlich das Bedürfnis, das in dieser Situation unerfüllt blieb.

Der anstrengende Weg zum Gipfel wird belohnt

Im nächsten Schritt werden Handlungen benannt, mit Hilfe derer die Ausgangssituation entweder verarbeitet oder auch gelöst werden kann. Mehr als 70 Handlungen hat Richter auf Karten gedruckt. Sie bieten Denkansatz, Orientierung, aber auch Inspiration für Handlungsoptionen. „Damit man auch mal um die Ecke guckt“, sagt Richter und lacht. Auf dem Gipfel von „Meta“ werden dann die Wohlgefühle formuliert, die am Ende dieses Durchdenkens und Durchfühlens aufkommen.

„Die Idee ist, Verstand und Gefühl einander näher zu bringen, sich also selbst wieder mehr zu spüren und das auch zu artikulieren“, erklärt Richter. Bis zu zwei Stunden kann eine Runde „Meta“ dauern. Fokussiert auf ein Problem, das damit klarer und klarer wird. Dabei dürfen auch auch Tränen fließen, sagt Richter.

Vielseitig einsetzbar

Bei der Entwicklung des Lernspiels aber habe sie gemerkt, dass mitunter eine Begleitung hilfreich ist. „Bei Konflikten in der Schule, in der Familie oder im Arbeitsumfeld zum Beispiel ist es sinnvoll, wenn jemand dabei ist, der den Rahmen vorgibt“, sagt Richter. Sie selbst hat „Meta“ unter anderem bei einem Bildungsträger eingesetzt.

In ihrem Büro im Technologie- und Forschungszentrum (TFZ) am Westhafen in Wismar bereitet die gebürtige Neubrandenburgerin derzeit eine Kleinserie von „Meta“ vor. „Nach den positiven Rückmeldungen möchte ich den Menschen auch etwas in die Hand geben“, sagt Richter. Interesse angemeldet haben Psychotherapeuten oder Coaches ebenso wie Freunde und Bekannte. Sie selbst bietet auch Weiterbildung und Einzelsitzungen an.