05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Um „Sagen und Technik“ geht es während der Pfingstferien im Phantechnikum Wismar. Am 7., 8. und 11. Juni gibt es eine

Sonderführung „Sagenwelten“. Sie beginnt jeweils um 13 Uhr. Am 9. und 10. Juni steht eine Laborvorführung an, jeweils um 14 Uhr. Weiterhin laufen Filmvorführungen „Es war einmal...“. Pfingstmontag ist das Phantechnikum regulär geöffnet.