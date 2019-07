Gadebusch : Schauspieler gibt Kurse auf Plattdeutsch

von Michael Schmidt

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Schauspieler Benjamin Nolze wird sein Engagement an der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg erweitern. So wird er im neuen Herbstsemester nicht nur in Gadebusch sondern erstmals auch in Wismar und Grevesmühlen Plattdeutsch-Kurse geben. Die Auftaktveranstaltung für „Dit un Dat – wi snacken platt“ beginnt in der Hansestadt am 22. August um 17.30 Uhr und in Grevesmühlen am 14. Oktober um 17 Uhr. In der Arbeitsstelle Gadebusch bietet Nolze zudem am 10. September einen Spezialkurs in plattdeutscher Sprache an.

Der Schauspieler Benjamin Nolze hatte unter anderem Engagements am Ohnsorg-Theater Hamburg und der Fritz-Reuter-Bühne in Schwerin.