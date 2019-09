von Onlineredaktion pett

09. September 2019, 05:00 Uhr

Der Schauspieler Benjamin Nolze wird sein Engagement an der Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg erweitern. So wird er unter anderem morgen in Gadebusch einen Spezialkurs in plattdeutscher Sprache anbieten. Telefonische Auskünfte erteilt die Arbeitsstelle der Volkshochschule in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/70240.