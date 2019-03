Wismar : Schlangen in der Markthalle

von svz.de

05. März 2019, 19:30 Uhr

Eine Spinnen- und Reptilien-Ausstellung wird es an diesem Wochenende in der Wismarer Markthalle geben. Dabei können die Besucher mehr als 270 Spinnen, Reptilien, Amphibien und Insekten in die Augen zu schauen. 111 verschiedene Arten sind in den Terrarien vertreten. Auch einige der größten Reptilienarten weltweit sind in Wismar zu bestaunen: zum Beispiel die Würgeschlange, der Netzpython oder die Sporn- und Pantherschildkröten. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.