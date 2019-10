Schönberg : Schönberger Chor geht auf Konzertreise

Öffentliche Generalprobe am Freitag, 11. Oktober, in Olot und einen Tag später Aufführung in Barcelona

von Michael Schmidt

01. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Nach dem Abschlusskonzert des 33. Musiksommers geht der Schönberger Chor auf Reisen. Das Ziel lautet Spanien, wo das Ensemble zusammen mit dem Chor aus Olot (Katalonien) Johann Sebastian Bachs h-Moll-Messe aufführen wird. Die öffentliche Generalprobe findet am Freitag, 11. Oktober, in Olot und einen Tag später die Aufführung in Barcelona statt. Gastort wird die Kirche Santa Maria del Pi. Sie wurde wie die Schönberger Kirche im 14. Jahrhundert errichtet und hat eine bewegte Geschichte. Beide Chöre hatten bereits das Abschlusskonzert des 33. Musiksommers gestaltet. Dabei wurden sie vom Strelitzer Kammerorchester dazu sowie Solisten aus Deutschland, Dänemark und Spanien unterstützt.