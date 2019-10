Schlagsdorf : Schüler organisieren Klassik-Konzert

Schlagsdorfer Schüler geben ein Konzert mit Klavierspieler Daniel Golod

von Michael Schmidt

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Im Rahmen der Tonali-Tour haben Schlagsdorfer Schüler ein Konzert mit dem in Jerusalem geborenen Klavierspieler Daniel Golod organisiert. Er spielte vor rund 100 Zuhörern unter anderem Werke von Franz Liszt und Frédéric Chopin. Darüber hinaus stellte er sich den Fragen der Konzertbesucher. Ein Wiedersehen mit dem Schlagsdorfer Publikum wird es für Golod am 27. Oktober beim Schönberger Musiksommer geben. Dann findet um 17 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche das Abschlusskonzert der Tonali-Tour statt. Zusammen mit Arthur Rusanovsky (Violine) und Ivan Skanavi (Violoncello) wird Golod Werke von Haydn, Schumann und Brahms spielen. In die Organisation des Abschlusskonzertes sind erneut Schülermanager aus Schlagsdorf eingebunden. Hinzu kommen Teams aus zwei Schönberger Schulen.