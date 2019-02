von svz.de

18. Februar 2019, 18:30 Uhr

In der Stadt Gadebusch wird in diesem Jahr der Kreisschützentag stattfinden. Er beginnt am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr im Schützenhaus an der Waldbühne. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl eines neuen Vorstandes des Kreisschützenverbandes. Kandidatenvorschläge sind bis zum 20. Februar an den Vorstand zu richten sind.