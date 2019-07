Vor 20 Jahren : Schwäne wagen Familienausflug

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Burgsee-Schwäne aus Gadebusch lösten mit einem Familienausflug einen Großalarm bei der freiwilligen Feuerwehr aus. Die acht Tiere, das Elternpaar und sechs Jungvögel, watschelten gemächlich die B 104 entlang und blockierten den Feierabendverkehr. Im Gänsemarsch, Vater voraus, überquerten sie Straßen und legten den Verkehr auf einer Kreuzung lahm. Aufmerksame Helfer riefen die Feuerwehr, die sich den Tieren vorsichtig näherte. Schwäne sind nicht ungefährlich, ihr Flügelschlag sehr stark und der Biss schmerzhaft. Darum rückten die Kameraden auch mit Einsatzmontur an und verfrachteten die Familie per Auto zurück in den Burgsee.