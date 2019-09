Wismar : Schweriner Gospelchor zu Gast in Wismar

von Onlineredaktion pett

18. September 2019, 05:00 Uhr

Der Schweriner Gospelchor gibt am kommenden Sonnabend, 21. September, ein Konzert in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar, Lübsche Straße 46. Los geht das Konzert um 19.30 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde vorher.

Mittlerweile singen im Chor etwa 60 Gospelfreunde und genau wie die Musik sind auch die Sänger in jeder Hinsicht vielfältig: als Sopranistin, Altistin, Tenor oder Bass bringen sie gemeinsam so manchen vier- bis achtstimmigen Song zum Klingen. Die Leitung hat Paul Schlädt (Piano und Gesang). Der Eintritt für das Konzert ist frei; der Chor freut sich jedoch über Spenden.