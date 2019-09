Roggendorf : Schwesig besucht Volksfest

Schwesig besucht Volksfest

von Holger Glaner

03. September 2019, 20:00 Uhr

Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wird am 9. November die gemeinsamen Feierlichkeiten des Landkreises Nordwestmecklenburg und des Kreises Herzogtum Lauenburg anlässlich des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution besuchen. „Die Gemeinden Mustin, Roggendorf und gegebenenfalls Dechow werden den Abend des 9. November und auch den ganzen Sonntag gestalten“, sagt Nordwest-Landrätin Kerstin Weiss.

Am 9. und 10. November soll 30 Jahre nach dem Fall der Mauer in dem ehemaligen Grenz-Bezirk an der Bundesstraße 208 zwischen Roggendorf und Mustin ein großes, gemeinsames Volksfest stattfinden.