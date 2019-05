Gadebusch : Sechs Tage lang im Hüpfburgenland

von svz.de

20. Mai 2019, 05:00 Uhr

Riesenrutsche, Wabbelberg, Wasserrutsche, Trampolin, Kletterberg – all das erwartet die Kinder vom 25. Mai bis 2. Juni auf dem Gadebuscher Festplatz. Robertos Hüpfburgen- und Freizeitpark bringen Europas größte Hüpfburg in die Münzstadt. Ein Höhepunkt ist die große Rutsche Big-Green-Slide sowie der Kindertag am 1. Juni. Dort bekommen die Kleinen ein Eis gratis. Donnerstags haben Großmütter freien Eintritt.

Geöffnet ist Do, Fr 14 bis 19 Uhr;

Sa, So und feiertags 11 bis 19 Uhr. Mo bis Mi sind Ruhetag.