Gadebusch : Sicherheit für die ältere Generation

von svz.de

06. August 2019, 05:23 Uhr

Der Präventionsrat des Landkreises Nordwestmecklenburg wird am Freitag, 30. August, um 15 Uhr in den Räumen der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Rudolf-Breitscheid-Straße 16-18 in Gadebusch zu Besuch sein und insbesondere über folgende Themenbereiche informieren: Verhalten an der Haustür bei fremden Personen, Haustürgeschäfte-Betrug, Gewinnbenachrichtigungen, falsche Polizisten, Anwälte und Enkeltrick-Diebstahl, Verhalten im Straßenverkehr, Senioren als Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer. Die ehrenamtlich tätigen Seniorensicherheitsberater sensibilisieren für Gefahrensituationen und stärken das Sicherheitsgefühl der älteren Generation. Anmeldung bis 28. August vormittags bei Anett Haase unter Telefon 03886/72443.