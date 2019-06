Klütz : Sommer, Sonne und Literatur

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Klützer LiteraturSommer beginnt am Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr mit einem Benefiz-Gartenfest im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz. Die Sommerveranstaltungen werden in diesem Jahr unter dem Motto „Ein Freund, ein guter Freund… Von Freundschaften und ähnlichen Geschichten“ stehen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Eine kleine Sonderausstellung wird eröffnet. Der in Plüschow lebende Künstler Udo Rathke hat sich mit Uwe Johnsons Text „Versuch, einen Vater zu finden“ auseinandergesetzt. Ein Konzert des Rostocker Duos „Ton Art“ ist zu erleben.