von Michael Schmidt

11. Mai 2019, 05:00 Uhr

Am heutigen Sonnabend feiert von 14 Uhr an die Linke des Amtes Gadebusch ihr Frühlings- und Europafest in der Museumsanlage. Dabei gibt es die Möglichkeit, mit dem Bürgermeisterkandidaten Thomas Konieczny und Kandidaten für die Stadtvertretung, die Gemeindevertretung Roggendorf, für den Kreistag und der Landtagsabgeordneten Simone Oldenburg ins Gespräch zu kommen.