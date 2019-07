schlossensemble : Sommerglück in Wiligrad

von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Sommerglück in Wiligrad“ heißt es am 21. Juli im örtlichen Landschaftsgarten. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schlossensemble Wiligrad laden zu einer Erkundungstour, um die Schönheiten des Gebietes zu entdecken. Die Teilnehmer der kleinen Wanderung können an der Elisabeth-Quelle eine Erfrischung zu sich nehmen. Weiter geht es dann entlang der Steilküste am Schweriner See. Nebenbei hören die Wanderer aus dem Buch der Marie von Bunsen von 1915 kleine Geschichten aus Wiligrad. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang des Hofladens. Die Exkursion dauert etwa 1,5 Stunden.