Wismar : Sonderberatung wegen Umzugs

01. Januar 2019, 20:54 Uhr

Die Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung in Westmecklenburg (Aids-Hilfe Westmecklenburg) bietet am Donnerstag, dem 3. Januar, im Rahmen ihrer HIV-Schnelltestung, die Möglichkeit zu persönlicher Beratung. Da die Beratungsstelle derzeit wegen Umzugs geschlossen ist, findet die Beratung in den Räumen des Gesundheitsamtes des Landkreises, Hinter dem Rathaus 15, in Wismar statt. Die Beratung findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. In Notfällen ist die Beratungsstelle unter der Telefonnummer: 03841/ 214755 zu erreichen.