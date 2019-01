Grevesmühlen/Wismar : Soziale Fragen – kostenlose Antworten

von svz.de

07. Januar 2019, 20:52 Uhr

Hilfe bei sozialen Angelegenheiten: Am 15. und 16. Januar bieten die Ortsverbände Wismar und Grevesmühlen des Sozialverbandes VdK MV kostenlose allgemeine Sozialberatungen an.

Am Dienstag, 15. Januar, erhalten Ratsuchende von 11 bis 12 Uhr in Neukloster beim Pflegedienst Gießler in der Hauptstraße 12 Antworten auf Fragen zu Rente, Grundsicherung (Hartz IV), Schwerbehinderung oder Pflegeversicherung.

In Wismar findet die Sozialsprechstunde am Mittwoch, 16. Januar, von 10 bis 11.30 Uhr in der Median-Klinik in der Ernst-Scheel-Straße 28 statt. Ebenfalls am 16. Januar lädt der Ortsverband Grevesmühlen von 13 bis 15 Uhr zur allgemeinen Sozialberatung ins VdK-Büro in der Wismarschen Straße 4 in Grevesmühlen ein.

Der Sozialverband VdK Deutschland ist der größte Sozialverband Deutschlands und gilt als Interessenvertretung der Mitglieder gegenüber der Politik. Er engagiert sich für soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung und gegen soziale Benachteiligung. Alle interessierten Bürger werden kostenlos beraten. Der VdK vertritt seine Mitglieder auch juristisch vor Behörden und Sozialgerichten.