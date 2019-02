Grevesmühlen/Wismar : Sozialverband lädt ein

von svz.de

20. Februar 2019, 07:49 Uhr

Heute findet die Sprechstunde des Sozialverbandes in Wismar und Grevesmühlen statt. Interessierte können von 10 bis 11.30 Uhr in der Median-Klinik in der Ernst-Scheel-Straße 28 sich über Rente, Grundsicherung/ Hartz IV, Schwerbehinderung, Pflegeversicherung und vielem mehr beraten lassen. Der Ortsverband Grevesmühlen lädt von 13 bis 15 Uhr zur allgemeinen Sozialberatung ins Büro in der Wismarschen Straße 4 in Grevesmühlen ein.