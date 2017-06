Thandorf : Spaßiger Blanceakt auf dem Steg

vergrößern 1 von 5 1 von 5









Rutschig, wackelig und nur mit der richtigen Technik passierbar - der schmale Steg am Thandorfer Dorfteich war für 14 Teams beim diesjährigen Schubkarrenrennen wieder eine Herausforderung. Da blieb kaum ein Auge trocken, geschweige Hosen und Shirts.

„Toll, wie das angenommen wird“, freut sich Bürgermeister Wolfgang Reetz, der an der Seite von Mitorganisator Henry Michaelis und weiteren Thandorfern sogar Klassenkassen-Preise für Schulgruppen auslobte. Ein Angebot, das zog. Allein das Goethe-Gymnasium Schwerin ging mit vier Teams nach Thandorf, gefolgt von Mannschaften eines Hamburger Kletterwaldes. Aber der alles entscheidende Preis, der Wanderpokal, der bleibt trotz großer Konkurrenz für vorerst ein Jahr in der Region. Marcus Burmeister aus Schönberg mit Co-Pilot Moritz Wasmund (6) aus Cronskamp passierten binnen 21,72 Sekunden die Höhen und Tiefen des Steges. Sie sicherten sich neben dem Pokal auch den Preis der Schweriner Volkszeitung – Konzertkarten für Johannes Oerding, der aktuell die Musikhitlisten mit anführt.

Bei solch vorgelegter Zeit mussten Theis und Maike Hanck passen. Zumindest lud Maike Hanck ihren Mann in der zweiten Runde auf dem Steg ab. Natürlich ungeplant. Aber: „Die Maus ist nass“, rief ein dennoch bestgelaunter Theis Hanck und arbeitete sich mit Schubkarre und Mauskostüm durch die Fluten des Dorfteiches. Das dem „Mäuserich“ das Wasser bis zum Hals stand, war die Basis einer herzzerreißenden Geschichte. Das Publikum honorierte bei der Kostümwahl die Aktion mit reichlich Beifall und somit ging das Paar als Team „Bullerbü“ nicht ohne Preis vom Platz.

Die Thandorfer Arena hatte durchaus einige Neuerungen im Angebot. Neben der Servicestation zum Luftdruckpumpen und Schubkarrenverleih präsentierte Uwe Samuelsen den Dorfteich-Buzzer. Jener große rote Knopf, der den Gästen aus zahlreichen Fernsehshows bestens bekannt sein dürfte. „Der muss beim Zieleinlauf gedrückt werden, dann wird die Zeit gewertet“, erzählt er. Gebaut habe er ihn mit den Erfahrungen eines Elektrikers und der Anbindung einer Simson-Moped-Hupe. Nina Philipp aus Hamburg hechtete nach einer erfolgreichen Runde zum Zielknopf. Für den notwendigen Schwung sorgte Teamkollege Kay Michaelis aus Thandorf.

Nicht ganz so trocken blieb Familie Karsten, die mit Kind und Kegel als auch Schlips und Kragen vom Steg in die Tiefen des Teiches tauchte. Der guten Laune tat dies keinen Abbruch: „Wir sind zum dritten Mal dabei und im Wettkampf bislang nicht reingefallen“, erzählt das Familienoberhaupt Dennis Karsten. Das Jahr 2017 brachte auch hier einige Änderungen mit sich.

Das Thandorfer Teichfest als Sommerspektakel wollte sich Sandro Steinmüller aus Cronskamp nicht entgehen lassen. „Als mein Sohn die Grundschule Schlagsdorf besuchte, waren wir mit Erfolg dabei“, erzählt er. Da lag es nun nahe, an die Leistungen vergangener Jahre anzuknüpfen. Allein der Aufruf, dass sich Jugendgruppen hier die Klassenkasse aufbessern können, befeuerte seine Entscheidung. „Heute besucht mein Sohn das Goethe-Gymnasium in Schwerin. So konnten wir dort Eltern und Kinder zum Mitmachen aktivieren“, erzählt er. Dass die Musikbegabten Freude an Sport und Abenteuer haben, zeigt sich nun mit Platz eins in der Schülerwertung und 150 Euro für die Klassenkasse.



von Volker Bohlmann

erstellt am 26.Jun.2017 | 05:00 Uhr