Freizeithaus Gadebusch : Spielplatz-Aus folgt auf Hausverkauf

Im Falle des Freizeithaus-Verkaufs will die Stadt Gadebusch das Areal für Kinder in der Steinstraße aufgeben

von Michael Schmidt

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Der geplante Verkauf des Gadebuscher Freizeithauses rückt immer näher. So sahen sich gestern potentielle Kaufinteressenten das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkgebäude in der Steinstraße an. Darüber hinaus meldeten sich beim Landkreis Nordwestmecklenburg weitere Interessenten, die Unterlagen zu diesem Objekt zugeschickt haben möchten. Entsprechend zuversichtlich ist Landrätin Kerstin Weiss, dass der Verkauf des Freizeithauses gelingt. Sie hofft, einen solventen und zuverlässigen Käufer für dieses Haus zu finden, der die Münzstadt Gadebusch mit seinen Ideen bereichere.

Sollte der Verkauf zustandekommen, wird dies allerdings Folgen für die jüngsten Einwohner der Münzstadt haben. Für sie könnte der öffentliche Spielplatz hinter dem Freizeithaus künftig tabu sein, da er aufgegeben werden soll. Eine entsprechende Zusage der Stadt Gadebusch soll dem Landkreis Nordwestmecklenburg schriftlich vorliegen.

Voraussetzung für die Spielplatz-Aufgabe ist der Auszug der Kinder- und Jugendeinrichtung aus dem Freizeithaus. Und der steht quasi fest. So soll das Freizeithaus Gadebusch offiziell vom 1. März an im ehemaligen Schützenhaus seine Türen für junge Besucher öffnen.

Bürgermeister Ulrich Howest bestätigte gestern auf SVZ-Anfrage, dass nach einem Eigentümerwechsel die Spielgeräte hinter dem Freizeithaus abgebaut, eingelagert und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden könnten. Wenn der neue Eigentümer es zulasse, könnte der Spielplatz hinterm Freizeithaus aber auch künftig genutzt werden.

Bis zum 25. Februar haben Kaufwillige noch Zeit, ein Gebot von mindestens 90 000 Euro für das Freizeithaus in der Steinstraße beim Landkreis abzugeben. Anschließend soll das 1051 Quadratmeter große Grundstück an den Meistbietenden veräußert werden. Die bisherigen Interessenten kämen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, sagte gestern Ingo Schmidt in Gadebusch. Er ist beim Landkreis Sachgebietsleiter Liegenschaften.

Dass das Freizeithaus in der Steinstraße verkauft wird, hängt unter anderem damit zusammen, dass der Kinder- und Jugendfreizeitverein aufgelöst wurde. Er wird voraussichtlich im Februar dieses Jahres aus dem Vereinsregister gelöscht. Zuvor hatte der DRK-Kreisverband die Kinder- und Jugendarbeit übernommen.