von svz.de

19. August 2019, 06:54 Uhr

Auf dem Arche-Hof in Kneese wird es am Sonnabend, 21. September, wieder die Norddeutsche Spinnmeisterschaft geben. Der Wettbewerb beginnt um 11 Uhr. Anmeldungen dafür sind ab sofort unter der Telefonnummer 03886/2955 oder per E-Mail an wwoitag@t-online.de möglich. Die Startgebühr beträgt drei Euro.