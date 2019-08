von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Einen Sportfest für die ganze Familie wird es am Sonnabend, 24. August, in Rehna geben. Dabei werden die Stadtmeisterschaft im Fußball und ein Tennisturnier ausgetragen. Zudem werden Frisbee-Golf, viele Spiele und eine Tombola angeboten. Nach Angaben des Rehnaer SV beginnt die Veranstaltung um 15 Uhr auf dem Sportplatz am Benziner Weg. Auch für einen Imbiss ist gesorgt.