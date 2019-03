von Michael Schmidt

06. März 2019, 20:00 Uhr

In der Stadt Gadebusch schreitet der Abriss der ehemaligen Sporthalle an der Heinrich-Heine-Straße weiter voran. Vom eigentlichen Hallenbereich ragen inzwischen nur noch einige Stützen in die Höhe. Nach Abschluss der Abrissarbeiten soll noch in diesem Jahr ein Sporthallenneubau beginnen. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von mehreren Millionen Euro.