Grevesmühlen : Sprechtag für Bürgeranliegen

von svz.de

05. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Crone, wird am 13. Juni seinen nächsten Sprechtag in Grevesmühlen durchführen. Er wird sich vor Ort den Fragen der Bürger stellen und Anregungen, Bitten und Beschwerden entgegennehmen. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet er um telefonische Anmeldung unter Telefon 0385/ 5252709. Der Sprechtag findet in der Malzfabrik , Börzower Weg 3, statt.