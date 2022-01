Junge Norddeutsche Philharmonie : Stadt Gadebusch wird Gastgeberin für junges Orchester

Die Junge Norddeutsche Philharmonie wird sich im Sommer für drei Wochen in der Stadt niederlassen, um zu proben. Für die Musiker suchen die Initiatoren noch nach Gastfamilien.

von Amelie Uding

16. Januar 2022, 11:56 Uhr

Die Junge Norddeutsche Philharmonie wird sich im Sommer für drei Wochen in der Stadt niederlassen, um zu proben. Für die Musiker suchen die Initiatoren noch nach Gastfamilien.

Sommerferien in Gadebusch? Kein schlechter Gedanke, dachten sich die Musiker der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Und setzten den Gedanken in die Tat um: Für die Proben von Gustav Mahlers 10. Sinfonie werden sich die rund 80 Musiker im Alter von 18 bis 27 Jahren in diesem Sommer drei Wochen lang in der Stadt niederlassen.

Zwei Aufenthalte geplant

Die Proben sind dabei in zwei Aufenthalte unterteilt. Zunächst werden die jungen Philharmoniker gemeinsam mit zehn Musikern des interkulturellen Trickster Orchestra, acht Dozenten norddeutscher Spitzenorchester sowie dem Dirigenten Felix Mildenberger für die Probearbeiten vom 21. bis zum 28. Juli in Gadebusch zu Gast sein.

Mahlers Sinfonie ist nie fertig gestellt worden. Deshalb wollen wir als junges Ensemble gemeinsam mit dem Trickster Orchestra als Partner eine eigene Interpretation daraus machen. Konstantin Udert, Geschäftsführer der Jungen Norddeutschen Philharmonie

Mit dem Stück wird das Ensemble anschließend auch beim Detect Classic Festival in Bröllin vom 29. bis 31. Juli auftreten.

Vom 1. bis zum 13. August folgt dann eine zweite Probenphase mit anschließender Konzerttournee, in der am 6. August um 17 Uhr eine öffentliche Generalprobe als Dankeschön an die gastgebende Stadt Gadebusch geplant ist.

Projekte stehen im Kontext zum „Zukunftsschloss Gadebusch“

Die zwei Projekte stehen im Kontext zum Projekt „Zukunftsschloss Gadebusch“, das von der Stadt und der gemeinnützigen Gesellschaft Kultursegel getragen wird.

Neben den Proben und Konzerten sollen zudem Grillabende, Fußballturniere und weitere Ideen realisiert werden, um mit den Gadebuschern ins Gespräch zu kommen.

Gastfamilien für Musiker in Gadebusch gesucht

Doch um so ein Vorhaben realisieren zu können, brauchen die rund 80 Musiker eine Unterkunft. Aus diesem Grund suchen die Initiatoren noch nach Einwohnern, die sich als Gastfamilie anbieten und die jungen Philharmoniker bei sich quartieren möchten. „Wir sehen schon vorfreudig den Begegnungen und bleibenden Verbindungen zu den Menschen aus Gadebusch entgegen“, so Udert.

Dem kann Bürgermeister Arne Schlien nur zustimmen: „Als Stadt freuen wir uns, dass die Junge Norddeutsche Philharmonie im Sommer unsere Stadt mit Leben füllen wird.“

Sie möchten eine Gastfamilie werden? Sie möchten eine Gastfamilie werden?