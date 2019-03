Gadebusch : Stadt setzt auf Konzept für den Klimaschutz

von svz.de

13. März 2019, 06:54 Uhr

Für die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes wird in dieser Woche eine Umfrage in der Stadt Gadebusch gestartet. Dabei erhalten Haushalte der Stadt Postsendungen mit Informationen und einem Fragebogen zum Strom- und Wärmeverbrauch. Diese können ausgefüllt an das Amt Gadebusch geschickt werden und bilden eine Basis zur Ausarbeitung des Konzeptes. Die Stadt beauftragte hierfür die Landgesellschaft MV.