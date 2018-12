Gadebusch : Stadtvertretung berät über Hortgelände „Am Burgsee“

von svz.de

04. Dezember 2018, 21:41 Uhr

Der Erweiterungsbau auf dem Hortgelände der Kita „Am Burgsee“ wird eines der Themen sein, mit denen sich die Mitglieder der Gadebuscher Stadtvertretung am Montag, dem 10. Dezember, auf ihrer nächsten Sitzung beschäftigen. Um 19 Uhr treffen sich die Stadtvertreter im Sitzungssaal des Gadebuscher Rathauses. Neben dem Erweiterungsbau sollen unter anderem auch der Lärmaktionsplan der Hauptverkehrsstraßen der Stadt sowie die Satzung über die Ausleihe von Schulbüchern der Stadt Gadebusch besprochen werden. Auch die Annahme einer Spende des Fördervereins Renaissanceschloss steht auf der Tagesordnung der Stadtvertretung. Außerdem ist der Grundsatzbeschluss zur Änderung der Straßenoberfläche in der Johann-Stelling-Straße im Zuge der Erneuerung der Trinkwasser-Hauptleitung im Auftrag des Zweckverbandes Radegast ein Punkt auf der Agenda. In der Einwohnerfragestunde haben Gadebuscher die Möglichkeit, sich mit Fragen, Problemen oder sonstigen Anliegen an die Mitglieder der Stadtvertretung zu wenden.