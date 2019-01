Wismar : Star-Tenöre zu erleben

von svz.de

07. Januar 2019, 20:50 Uhr

Wer die Star-Tenöre Vincenzo Sanso, Luigi Frattola, Orfeo Zanetti, Daniel Damyanov und Momtchil Karaivanov erleben möchte, kann dies am 12. Januar in der St. Georgen-Kirche in Wismar. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr. Die Nacht der fünf Tenöre - E lucevan le stelle entführt in die Welt von Tosca, Aida, Rigoletto, Otello, Turandot, La Traviata, Carmen und mehr. Weltberühmte Melodien, die einen Abend voller musikalischer Höhepunkte und einfacher Freude an guter Musik bereiten, versprechen die Veranstalter. Letzte Karten können Interessierte noch im Vorverkauf oder auch an der Abendkasse erhalten.