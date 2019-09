von Onlineredaktion pett

11. September 2019, 05:00 Uhr

Zum zweiten Mal findet am Sonnabend, dem 12. Oktober, ab 10 Uhr der „Scheunenkreativmarkt“ in der Schweriner Straße 12 statt. Regionale Hobbykünstler bieten in der großen Scheune nützliche, seltene und originelle Arbeiten an. Mit Kaffee und Kuchen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.