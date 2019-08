Schlagsdorf : Stöbern in Kindersachen

von svz.de

19. August 2019, 06:58 Uhr

Auch in diesem Herbst gibt es wieder jede Menge Schnäppchen auf dem Kindersachenflohmarkt in Schlagsdorf zu ergattern. Am Sonnabend, dem 7. September, von 14 bis 16 Uhr, öffnet das Dorfgemeinschaftshaus Schlagsdorf wieder seine Türen. Es werden Kinderbekleidung nach Größen sortiert, Kinderbücher und Spielsachen angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldungen sind noch bis zum 3. September unter der Telefonnummer 038875/22288 möglich.